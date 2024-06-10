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Вечерний Новосибирск

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Клещи покусали три тысячи детей в Новосибирской области

Клещи покусали три тысячи детей в Новосибирской области

Сезон активности клещей продолжается в Новосибирской области. В медицинские учреждения за помощью обратилось уже более 6 тысяч человек, среди тех, кто пострадал от активности членистоногих, очень много детей.

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