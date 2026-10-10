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Царьград

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Трамп и Путин договорились о поставках дизтоплива в США

Трамп и Путин договорились о поставках дизтоплива в США

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, договорились о поставках дизельного топлива.

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