Трамп допустил прекращение финансирования НАТО

Президент США Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО. Об этом сообщает Reuters. Он отметил, что Соединенные Штаты защищают членов Североатлантического альянса, однако те не защищают Вашингтон.
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