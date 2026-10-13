Тренер из Краснодарского края украл 784 000 рублей фиктивными тренировками

В Кропоткинский городской суд направлено дело 40-летнего тренера-преподавателя из Кавказского района, который, не проводя занятия, с сентября 2023 года по март 2026-го получал зарплату в муниципальном детском саду по фиктивным отчетам о воспитанниках.
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