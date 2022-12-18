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FT: Греф и Набиуллина пытались отговорить Путина от начала спецоперации

FT: Греф и Набиуллина пытались отговорить Путина от начала спецоперации

В газете Financial Times вышел материал, авторы которого сообщили о попытках руководителя Сбербанка и председателя Центробанка Германа Грефа и Эльвиры Набиуллиной отговорить президента России Владимира Путина начинать спецоперацию на Украине.

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