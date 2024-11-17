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Русская весна

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Вражеский БпЛА атаковал завод в Удмуртии: прогремел взрыв

Вражеский БпЛА атаковал завод в Удмуртии: прогремел взрыв

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов сообщил, что ранним утром 18 ноября поступило сообщение о взрыве в заводском цеху одного из предприятий региона.

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Комментарии
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Любовь Ткаченко
Так сегодня 17 ноября......
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10 час.
Ю
Юрий Зубрин
Как он мог пролететь пол России и не был остановлен ПВО? Или ПВО просто нет?
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4 час.

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