Владимир Путин подписал закон, который обязывает поисковые системы обеспечивать пользователям «право на забвение» в Сети

Граждане теперь могут требовать удаления своих персональных данных из Интернета Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает всех операторов поисковых систем обеспечивать пользователям «право на забвение» в сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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