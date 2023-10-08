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Противостояние нового уровня. Нетаньяху заявил о начале "долгой и трудной войны"

Противостояние нового уровня. Нетаньяху заявил о начале "долгой и трудной войны"

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль приступает к "долгой и трудной войне" после того, как внезапное нападение палестинских боевиков привело к гибели сотен человек, захвату многочисленных заложников и вызвало опасения региональной эскалации.

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