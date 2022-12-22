Неожиданные личности на мировых банкнотах

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Чаще всего на деньгах появляются короли, президенты и вожди, но бывают и исключенияФеминистка Элизабет Фрай (Британия)Номинал: 5 фунтов«Ангел тюрем» Элизабет Фрай сейчас – единственная женщина, чей портрет помещен на британские банкноты за заслуги.