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Неожиданные личности на мировых банкнотах

Неожиданные личности на мировых банкнотах

Чаще всего на деньгах появляются короли, президенты и вожди, но бывают и исключенияФеминистка Элизабет Фрай (Британия)Номинал: 5 фунтов«Ангел тюрем» Элизабет Фрай сейчас – единственная женщина, чей портрет помещен на британские банкноты за заслуги.

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