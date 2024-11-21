Экстренное обращение Путина 21 ноября. Полная версия Ранее Путин сообщил, что ВС РФ в ответ на атаки американским и британским оружием по территории России нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Только что Путин сказал, что " Орешником" втащили, и что будет ещё жарче
Комментарии
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Игорь Савин
а англосаксам ничего не прилетело(((((
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10 час.
лл
лина любимцева
У США на генетическом уровне нет страха перед войной. На их территориях войны никогда не было, кроме их личных стычек за власть между собою. А кто, где и сколько там гибнет людей от их оружия, их совершенно не волнует и не интересует. Лишь был заработок в США...
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10 час.
СП
Светлана Позднякова
Красавчик Наш Президент!!!Тихо,спокойно, уверенно и по-существу!!Пусть почешут свои тупые котелки!!👍💯‼️🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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9 час.
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