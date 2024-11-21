Только что Путин сказал, что " Орешником" втащили, и что будет ещё жарче

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лина любимцева

У США на генетическом уровне нет страха перед войной. На их территориях войны никогда не было, кроме их личных стычек за власть между собою. А кто, где и сколько там гибнет людей от их оружия, их совершенно не волнует и не интересует. Лишь был заработок в США...