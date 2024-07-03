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ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА? ЕДВА ЛИ…

ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА? ЕДВА ЛИ…

ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА? ЕДВА ЛИ… Ни министр обороны Белоусов, ни глава СК Бастрыкин ничего нового,по сути, не сказали.

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Комментарии
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Я
Яна
То что наработано веками, вероятно не искоренить.
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6 час.
Татьянка Яцук
А вопросы идиотские заданы...
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3 час.
Аудрюс
У нас 90% населения пишет безграмотно! Вы всем предлагаете молчать! Лично для вас, что важнее, написанные мысли или количество грамматических ошибок? Опыт показывает, что люди, которые отыскивают грамматические ошибки в опусах других людей, чаще всего неудачники по жизни, которые таким способом пытаются приподнять свое личное достоинство, пытаясь унизить других на расстоянии....
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52 мин.

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