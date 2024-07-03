ФЕНОМЕН БЕЛОУСОВА? ЕДВА ЛИ…

Аудрюс

У нас 90% населения пишет безграмотно! Вы всем предлагаете молчать! Лично для вас, что важнее, написанные мысли или количество грамматических ошибок? Опыт показывает, что люди, которые отыскивают грамматические ошибки в опусах других людей, чаще всего неудачники по жизни, которые таким способом пытаются приподнять свое личное достоинство, пытаясь унизить других на расстоянии....