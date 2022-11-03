Атака беспилотников на Черноморский флот – предупреждение России со стороны США

29 октября ВСУ совершили самую масштабную атаку на Черноморский флот, базирующийся в акватории Севастопольской бухты, с начала военной операции на Украине, с помощью беспилотников.
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