Военное обозрение

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Атака беспилотников на Черноморский флот – предупреждение России со стороны США

Атака беспилотников на Черноморский флот – предупреждение России со стороны США

29 октября ВСУ совершили самую масштабную атаку на Черноморский флот, базирующийся в акватории Севастопольской бухты, с начала военной операции на Украине, с помощью беспилотников.

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