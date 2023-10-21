СМИ раскрыли страны, в которых не платят пенсии или они очень "смешные"

Издание "Финтолк" напомнило, что есть страны, в которых власти не платят своим гражданам пенсии, хотя в той же Европе пенсии намного выше российских, например, в Дании их размер может достигать 2 700 Евро в месяц, хотя цены там в магазинах тоже немаленькие.