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СМИ раскрыли страны, в которых не платят пенсии или они очень "смешные"

Издание "Финтолк" напомнило, что есть страны, в которых власти не платят своим гражданам пенсии, хотя в той же Европе пенсии намного выше российских, например, в Дании их размер может достигать 2 700 Евро в месяц, хотя цены там в магазинах тоже немаленькие.

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