В КФУ создали антимикробное покрытие, ускоряющее заживление ран у животных

Ученые из Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета разработали и запатентовали предназначенное для домашних и сельскохозяйственных животных покрытие на рану с антибактериальным, противогрибковым и ранозаживляющим действиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии