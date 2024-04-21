Средневековый сундук с оружием, найденный на затонувшем судне «Грибсхунден»

Обширное исследование затонувшего королевского флагмана «Грибсхунден» обнаружило множество новых находок: новые сведения о боевых платформах военных кораблей и уникальный сундук с оружием позднего средневековья, сообщает «Аrkeonews».
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