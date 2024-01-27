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Жителей Москвы и Санкт-Петербурга ждет оттепельная неделя

Жителей Москвы и Санкт-Петербурга ждет оттепельная неделя

На следующей неделе в Москву и Санкт-Петербург придет оттепель. Она будет достаточно длительной. Об этом сообщил в субботу, 27 января, в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

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