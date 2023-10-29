Пушков: много стран не поддерживают США в конфликте на Ближнем Востоке

Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию наглядно показало, что большинство стран не поддерживают Вашингтон в ситуации на Ближнем Востоке, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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