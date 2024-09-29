Сергей Ястржембский. «Надежды выстрел»

И фильм, и одноимённая книга Сергея Ястржембского призваны предметно доказать тезис о том, что высокобюджетные трофейные охоты на самом деле встроены в мировую природоохранную систему и способствуют сохранению дикой природы во многих странах мира.
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