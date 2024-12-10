Главы Роспотребнадзора и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве по вопросам подготовки кадров и эпидемиологической безопасности подписали глава Роспотребнадзора Анна Попова и ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов.
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