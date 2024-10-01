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Россия расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права

Россия расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права

Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, Россия будет расценивать подобные действия как нарушение международного морского права, сообщает РИА Новости со сслкой на МИД России.

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