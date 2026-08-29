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Царьград

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SCMP: EHang провела первый полет eVTOL с роботом в Гонконге

SCMP: EHang провела первый полет eVTOL с роботом в Гонконге

EHang и Kwoon Chung Bus провели в Гонконге первый полет беспилотника eVTOL, перевезя робота. Для безопасной эксплуатации подобных аппаратов планируется разработать законодательство к 2027 году.

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