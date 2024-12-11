В Краснодаре начинают тестировать мигрантов на знание русского языка и законов РФ

В Краснодаре начинают тестировать мигрантов на знание русского языка и законов РФПравительство РФ на днях утвердило перечень из 92 учреждений, где мигранты будут сдавать экзамены на знание русского языка.
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