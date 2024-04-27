Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ЧЕТЫРЕ УЛОВКИ АЛИЕВА: ШКОЛА МГИМО ПРОТИВ УЧЕНИКА СОРОСА

ЧЕТЫРЕ УЛОВКИ АЛИЕВА: ШКОЛА МГИМО ПРОТИВ УЧЕНИКА СОРОСА

СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Баку не оставит в покое Ереван, несмотря на сдачу Нагорного Карабаха. Лидер Азербайджана не выпустит из своих рук рвущую с Россией Армению, которой никто кроме Москвы не сможет помочь.

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Комментарии
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Галина Чужая
Всё-таки странную политику ведёт Пашинян. Вместо того, чтобы опираться на соседа, он предпочитает призрачную помощь  из-за океана. Кстати, Грузия уже это проходила и кажется кое-какие выводы успела сделать.
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6 час.
star
вот уж вскормили и взрастили&quot;братушек&quot;-один другого &quot;смешнее&quot;.Всегда была против выражения-лучше плохой мир,чем хорошая война.плохой он и есть плохой и н-и-к-о-г-д-а не решит ни один вопрос
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6 час.
людмила михайлик
Не хочет быть с нами в дружбе, пусть забирает всех армян из России
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4 час.

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