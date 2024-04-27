ЧЕТЫРЕ УЛОВКИ АЛИЕВА: ШКОЛА МГИМО ПРОТИВ УЧЕНИКА СОРОСА

Галина Чужая Всё-таки странную политику ведёт Пашинян. Вместо того, чтобы опираться на соседа, он предпочитает призрачную помощь из-за океана. Кстати, Грузия уже это проходила и кажется кое-какие выводы успела сделать.

star вот уж вскормили и взрастили"братушек"-один другого "смешнее".Всегда была против выражения-лучше плохой мир,чем хорошая война.плохой он и есть плохой и н-и-к-о-г-д-а не решит ни один вопрос