Известный художник по стеклу Пелипенко умер в возрасте 76 лет

Союз художников Санкт‑Петербурга сообщил о кончине Анатолия Васильевича Пелипенко — выдающегося художника по стеклу, члена Союза художников СССР.
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