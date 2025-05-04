WP: реализация ресурсной сделки с Украиной сопряжена с рядом трудностей

Как отметили авторы статьи, хоть подписанное соглашение несколько и укрепило испорченные отношения Украины и США, ~ее ценность в разрезе глобальной конкуренции за металлы для производства электроники, аккумуляторов и оружия «крайне неопределенна»~.
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