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Царьград

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Исследователи доказали: улыбка уменьшает стресс и улучшает здоровье

Исследователи доказали: улыбка уменьшает стресс и улучшает здоровье

Улыбка в стрессовых ситуациях помогает снизить реакцию организма на напряжение. Исследования показывают, что люди, которые улыбаются во время стресса, быстрее восстанавливают сердечный ритм и чувствуют меньшее напряжение, даже если их настроение не изменилось.

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