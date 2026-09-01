Исследователи доказали: улыбка уменьшает стресс и улучшает здоровье

Улыбка в стрессовых ситуациях помогает снизить реакцию организма на напряжение. Исследования показывают, что люди, которые улыбаются во время стресса, быстрее восстанавливают сердечный ритм и чувствуют меньшее напряжение, даже если их настроение не изменилось.