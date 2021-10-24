Врачи выступили против перевода Саакашвили в тюремную больницу

Голодающий в тюрьме более 20 дней бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации в многопрофильной гражданской больнице, а не в тюремном медучреждении, 23 октября сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе журналистам.