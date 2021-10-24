smi.media

162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Вот это Уровень! Браво, Эрдогад! Учитесь!Турция запретила ...
  • Дмитрий
    Ну и дурак!Впавших в истерик...
  • Alex Немо
    Бедный насральный, за него премию получит тот кто его жену имеет в его отсутствие..Европарламент при...

Врачи выступили против перевода Саакашвили в тюремную больницу

Врачи выступили против перевода Саакашвили в тюремную больницу

Голодающий в тюрьме более 20 дней бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации в многопрофильной гражданской больнице, а не в тюремном медучреждении, 23 октября сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе журналистам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх