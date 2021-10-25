Голос Мордора: В Польше обнаружили ещё одно мощное русское оружие

News Front - Новостной ФронтПолитикаГолос Мордора: В Польше обнаружили ещё одно мощное русское оружиеПольша обнаружила ещё один инструмент, которым Россия ведёт гибридную войну с «цивилизованным миром».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛагуткинДа наплевать нам на обвинения поляков. Зимой их эти обвинения России вряд-ли согреют. Пусть обращаются к своим "друзьям" из США, которые обещаный полякам газ гонят в Юговосточную Азию, потому что там продать выгоднее.Комментировать
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