Голос Мордора: В Польше обнаружили ещё одно мощное русское оружие

Голос Мордора: В Польше обнаружили ещё одно мощное русское оружие

Польша обнаружила ещё один инструмент, которым Россия ведёт гибридную войну с «цивилизованным миром».

Вернуться к статье
11
Обсудить
Александр Лагуткин
Да наплевать нам на обвинения поляков. Зимой их эти обвинения России вряд-ли согреют. Пусть обращаются к своим "друзьям" из США, которые обещаный полякам газ гонят в Юговосточную Азию, потому что там продать выгоднее.

Картина дня

наверх