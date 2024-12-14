Депутат Шеремет заявил, что Грузия показала, как нужно бороться с майданами

Грузия показала, как можно успешно противостоять «майданам» и «цветным революциям» на собственном примере, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 15 декабря в комментарии РИА «Новости».
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