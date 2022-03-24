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Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь жителям пригорода Чернигова

Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь жителям пригорода Чернигова

Местному населению раздали продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание, питьевую бутилированную воду, оказали медицинскую помощь.

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