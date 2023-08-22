Ерёмина Горка: Глава Минприроды готовит охраняемую природную территорию к распродаже?

Более 100 собственников хозяйств и бизнеса в Анапском районе Краснодарского края лёгким движением руки Министерства природных ресурсов края, возглавляемого бывшим прокурором Сергеем Ереминым, оказалась лишены права распоряжаться своим имуществом.
Более 100 собственников хозяйств и бизнеса в Анапском районе Краснодарского края лёгким движением руки Министерства природных ресурсов края, возглавляемого бывшим прокурором Сергеем Ереминым, оказалась лишены права распоряжаться своим имуществом.
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