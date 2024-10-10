В Курской области бойцы РФ вытеснили ВСУ с занимаемых позиций в лесополосах

По сообщению группировки войск «Север», в курском приграничье в Суджанском районе российские штурмовые группы продвинулись вперед и вытеснили краинские формирования с занимаемых позиций в лесополосах возле населенного пункта Черкасская Конопелька.
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