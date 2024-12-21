В Петербурге состоится премьера оперы к 150-летию Николая Рериха

На сцене Концертного зала Мариинского театра Сегодня, 21 декабря в Петербурге на сцене Концертного зала Мариинского театра состоится премьера новой оперы композитора Александра Чайковского «Милосердие» по одноименной пьесе Николая Рериха, сообщает пресс-служба учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии