Названы самые популярные мотоциклы в России

Спрос на мотоциклы с пробегом перед началом мотосезона в России вырос на 93%, наибольший интерес россияне проявляют к мотоциклам с пробегом «ИЖ» и новым мотоциклам марки «Kayo», рассказали «Известиям» эксперты «Авито Авто» 11 мая.