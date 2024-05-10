Названы самые популярные мотоциклы в России

Спрос на мотоциклы с пробегом перед началом мотосезона в России вырос на 93%, наибольший интерес россияне проявляют к мотоциклам с пробегом «ИЖ» и новым мотоциклам марки «Kayo», рассказали «Известиям» эксперты «Авито Авто» 11 мая.
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