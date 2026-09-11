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Татар-информ

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Эксперт Кусков заявил, что скорость 5G в России достигает 260 Мбит/с

Эксперт Кусков заявил, что скорость 5G в России достигает 260 Мбит/с

Пока сети 5G в российских городах работают фрагментарно и не обеспечивают сплошного покрытия. Об этом в комментарии «Татар-информу» сообщил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

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