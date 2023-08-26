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Джош Томсон намекнул, кто побеждает в спаррингах Шавката Рахмонова и Иана Гарри

Бывший боец UFC Джош Томсон рассказал о совместных спаррингах между двумя непобежденными бойцами UFC — казахстанцем Шавкатом Рахмоновмым и ирландцем Ианом Гарри.

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