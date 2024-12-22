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«Боруссия» за 5 минут забила «Вольфсбургу» 3 гола и выиграла матч: видеообзор Бундеслиги

«Боруссия» за 5 минут забила «Вольфсбургу» 3 гола и выиграла матч: видеообзор Бундеслиги

В воскресенье, 22 декабря, в Германии состоялся матч 15-го тура Бундеслиги, в котором «Боруссия» из Дортмунда в гостях обыграла «Вольфсбург» со счетом 3:1.

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