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Леброн Джеймс помог «Лейкерс» справиться с «Портлендом» – 35 очков, 5 подборов и 9 передач

Леброн Джеймс помог «Лейкерс» справиться с «Портлендом» – 35 очков, 5 подборов и 9 передач

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным и лучшим по передачам в победном матче с «Портлендом» (107:95).

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