Музей Победы и Нацмузей Южной Осетии подписали соглашение в Цхинвале

10 сентября в столице Республики Южная Осетия, городе-герое Цхинвале, состоялась торжественная церемония подписания соглашения о долгосрочном партнерстве между Национальным музеем Республики Южная Осетия и Музеем Победы.
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