Полные женщины и право на счастье

Стерва & К°КрасотаПолные женщины и право на счастье Когда я была молода и упруга, и губы мои были сладкими, как спелые вишни, я любила зависать в одной компании.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗапорожченко ИринаНе понятно, то ли автор критикует полных, то ли наоборот. И всегда будут худые осуждать, не позволять себе лишний кусочек, а полные жить в свое удовольствие.AMAndrew MatseevskyНет полных, есть жирные.Елена АлександровнаМеньше думать надо о внешности! Жизнь и так коротка, чтобы ещё зацикливаться на полноте, или худобе! Если человеку не мешает то, или иное состояние и не является проблемами со здоровьем, так и пусть себе будет полным. Кстати сказать, полные женщины гораздо счастливее, чем тощие. Счастье и хорошая жизнь не зависят от объёмов тела!Комментировать
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