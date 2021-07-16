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Полные женщины и право на счастье

Полные женщины и право на счастье

Когда я была молода и упруга, и губы мои были сладкими, как спелые вишни, я любила зависать в одной компании.

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Запорожченко Ирина
Не понятно, то ли автор критикует полных, то ли наоборот. И всегда будут худые осуждать, не позволять себе лишний кусочек, а полные жить в свое удовольствие.
Andrew Matseevsky
Нет полных, есть жирные.
Елена Александровна
Меньше думать надо о внешности! Жизнь и так коротка, чтобы ещё зацикливаться на полноте, или худобе! Если человеку не мешает то, или иное состояние и не является проблемами со здоровьем, так и пусть себе будет полным. Кстати сказать, полные женщины гораздо счастливее, чем тощие. Счастье и хорошая жизнь не зависят от объёмов тела!

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