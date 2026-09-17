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Нетаньяху предложит лишать гражданства за «клевету» на военных ЦАХАЛ за рубежом

Нетаньяху предложит лишать гражданства за «клевету» на военных ЦАХАЛ за рубежом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что внесёт законопроект, предусматривающий возможность лишения гражданства тех, кто «клевещет» на военнослужащих ЦАХАЛ за рубежом.

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