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Рязанский депутат рассказал школьникам о "днище социальной жизни"

В центре громкого скандала оказался муниципальный депутат в Рязанской области. Выступая перед старшеклассниками Касимова, Роман Вереин использовал совсем не парламентские выражения и напророчил подросткам неминуемое падение на социальное дно.

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