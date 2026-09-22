Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Врачи раскрыли несколько способов провести утро без телефона

Врачи раскрыли несколько способов провести утро без телефона

Американские врачи раскрыли несколько здоровых способов начать день без телефона, потратив на это всего несколько минут.

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