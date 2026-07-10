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Подруга Фриске о сорванной помощи из-за Шепелева: «Если бы этот разрешил, я бы ее спас»

Подруга Фриске о сорванной помощи из-за Шепелева: «Если бы этот разрешил, я бы ее спас»

Близкая подруга Жанны Фриске Наталья в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подтвердила слухи о причастности Дмитрия Шепелева к публикации снимков тяжелобольной артистки.

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