Подруга Фриске о сорванной помощи из-за Шепелева: «Если бы этот разрешил, я бы ее спас»

Близкая подруга Жанны Фриске Наталья в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подтвердила слухи о причастности Дмитрия Шепелева к публикации снимков тяжелобольной артистки.
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