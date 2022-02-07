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Фантазеры возбуждают нацию

Фантазеры возбуждают нацию

Растянувшись на шпагате (благо шаровары позволяют), украинские болтуны, с одной стороны, демонстрируют реальный страх, возбуждаемый западными политиками и СМИ, а с другой – убеждают себя и нацию в собственной военной исключительности и непереможности, обещая в случае «вторжения» десятками сжигать «бурятские танки» и превратить каждый хутор в неприступную крепость Особое психиатрическое воздействие оказывает на нацию формирование бригад территориальной обороны, стайки представителей которых бегают с фанерными автоматами на окраинах городов, оттачивая прикладную боеспособность.

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