Трагедия в Подмосковье! Под обломками в Истре ищут бабушку. Слышит ли она спасателей?

В Истре под завалами ищут пожилую женщину после атаки БПЛА ВСУ Спасатели продолжают поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами разрушенных домов в поселке Пионерский муниципального округа Истра Московской области.
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