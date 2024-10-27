Керченский мост Сталина: что с ним произошло

Идея строительства Керченского моста не нова, во второй половине XIX века до нее додумались англичане, которые мечтали пустить железную дорогу через Крым в Азию и в далее в Индию, в Дели, таким образом соединив свои владения.
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