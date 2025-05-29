Как роботы решают проблему дефицита кадров и приживутся ли они в Барнауле?

В сферу услуг роботов сейчас внедряют наиболее активно: появились электронные доставщики, официанты и промоутеры В условиях дефицита кадров российский бизнес ищет решения, в том числе присматривается к роботам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии