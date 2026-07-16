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Как работают VK и МАХ после удаления из Google Play

Как работают VK и МАХ после удаления из Google Play

Запад продолжает борьбу с российскими сервисами МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. Все сервисы холдинга VK продолжают работать без ограничений, а пользователи могут пользоваться приложениями в обычном режиме.

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