Honda раскрыла свои планы на выпуск совершенно нового кроссовера CR-V

Автомобильный мир переживает бурный период трансформации, и Honda не остается в стороне. Недавние заявления генерального директора Тосихиро Мибе знаменуют собой корректировку стратегии компании, которая, в отличие от многих конкурентов, делает ставку не на безудержную электрификацию, а на более взвешенный подход, сочетающий гибридные технологии с традиционными двигателями внутреннего сгорания.